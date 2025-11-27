Castelvetrano, "Spiazzo ex Saica Terminal Scolastico", proposta dei consiglieri della V Commissione

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-27

"Il recupero e la riqualificazione dello spiazzo ex SAICA come Terminal Scolastico è la soluzione definitiva ed immediata per eliminare l'attuale situazione di pericolo in Via dei Templi. Il costo di una minima riqualificazione è irrisorio rispetto al costo potenziale di un altro incidente". Questo quanto presentato all'interno di una mozione dai Consiglieri comunali della V Commissione Consiliare Permanente, a firma del Consigliere Comunale Giuseppe Errante Parrino.

I Consiglieri propongono al Consiglio Comunale di approvare la mozione come atto di promozione ed indirizzo al fine d’impegnare il Sindaco e la Giunta: "Destinare formalmente e con urgenza lo spiazzo comunale ex SAICA alla funzione di "Terminal Scolastico Sicurezza", prioritario per la sosta e la manovra dei mezzi di trasporto alunni". Al contempo chiedono di "adottare una nuova disciplina della sosta e della viabilità in Via dei Templi, in sinergia con il Comando di Polizia Municipale, per convogliare tutti i pullman nel nuovo Terminal Scolastico negli orari di ingresso/uscita".