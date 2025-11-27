Cade all'interno di un pozzo profondo 30 metri. 52enne salvato dai Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-11-27

Nella serata di ieri, a Marsala, un uomo di 52 anni è caduto dentro pozzo, privo di acqua, profondo una trentina di metri. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Marsala e dopo un intervento particolarmente complesso sono riusciti ad estrarre il malcapitato. La caduta è avvenuta nella zona Amabilina di Marsala.

Intervenuto anche il personale del SAF. Operazioni di recupero rese difficili e complesse per via dello spazio ristretto di azione. Circa tre ore dopo l'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 accorsi sul posto.