Castelvetrano, spacciava cocaina in officina meccanica abusiva, arrestato 47enne castelvetranese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-28

I Carabinieri delle Stazione di Marinella e Castelvetrano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Castelvetrano con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, a seguito di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, infatti hanno rinvenuto:

    • - n.3 panetti di hashish del peso totale di 280 grammi;
    - 47 grammi di cocaina;
    - 55 grammi di marijuana;
    - la somma contante di 2680€, ritenuti introiti illeciti derivanti dell’attività di spaccio;
    - bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

    Nel corso dell’operazione inoltre, il 47enne, è stato altresì deferito in stato di libertà alla competente A.G., per esercizio abusivo della professione, occupazione di suolo pubblico, scarico di acque reflue senza autorizzazioni e gestione illecita di rifiuti, in quanto aveva adibito una pertinenza della sua abitazione ad officina meccanica, dove svolgeva abusivamente quella professione occupando la pubblica via con mezzi in riparazione e carcasse di motoveicoli guasti, nonché smaltendo rifiuti, liquami e residui dell’attività in violazione delle normative di settore. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

