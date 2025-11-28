  • A3 Conad
Castelvetrano accende la magia del Natale 2025. Tutti in piazza sabato 29 novembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-28

Immagine articolo: Castelvetrano accende la magia del Natale 2025. Tutti in piazza sabato 29 novembre

L’Amministrazione comunale annuncia l’avvio ufficiale delle iniziative natalizie 2025. A partire da sabato 29 novembre, il Sistema delle Piazze diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni, con un’offerta ricca di installazioni, attrazioni, mercatini e animazione pensata per tutta la comunità.

    • Il momento inaugurale sarà dedicato all’accensione delle grandi proiezioni artistiche monumentali, un’installazione luminosa senza precedenti per Castelvetrano, capace di trasformare i principali edifici del centro storico in scenografie di grande suggestione. Un evento che segna l’apertura ufficiale del Natale in città.

    Nel corso del weekend prenderanno avvio anche i Mercatini di Natale, organizzati tramite bando pubblico che ha registrato un elevato numero di richieste a titolo completamente gratuito. Le casette saranno presenti tutti i fine settimana del periodo natalizio e proporranno articoli da regalo, oggettistica, artigianato, dolciumi, dolci tradizionali, bijoux e prodotti tipici.

    • Tra le principali novità di questa edizione, in piazza Umberto I, nei pressi della fontana della Ninfa, sarà possibile visitare il Presepe della Ninfa, una nuova installazione artistica realizzata dagli artigiani della Ditta Gullo, in collaborazione con Impiantistica Mangogna, con il supporto del NOE – Nucleo Operativo Emergenze e della Pro Loco Selinunte. Un’opera scenografica che impreziosisce in modo significativo il percorso natalizio della città.

    Sempre nel Sistema delle Piazze saranno presenti Babbo Natale e un fotografo dedicato, che immortalerà i bambini in uno spazio appositamente allestito, insieme a momenti di animazione e intrattenimento per i più piccoli.

    Durante la serata inaugurale sfilerà inoltre il Presepe vivente del Parco Fattoria Rosario Carimi, con figuranti in costume e animali che ricreeranno il suggestivo Villaggio di Betlemme, offrendo un’esperienza immersiva nelle atmosfere della tradizione. La prossima settimana sarà diffuso il programma completo delle festività natalizie, che includerà eventi culturali, musicali, spettacoli e appuntamenti dedicati a famiglie e visitatori. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare alla grande inaugurazione di sabato 29 novembre e a vivere insieme il primo, straordinario spettacolo delle proiezioni artistiche che illumineranno il Natale di Castelvetrano.

