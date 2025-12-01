  • A3 Conad
Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

di: Redazione - del 2025-12-01

"Rientrando a casa la sera, stanchi dopo una giornata di lavoro, anche i residenti di Triscina possono respirare un po’ di atmosfera natalizia e trovare il proprio quartiere più caldo e accogliente". Con queste parole il presidente dell’Associazione Demetra, Pierandrea Cudia, ha voluto spiegare il senso dell’iniziativa e ringraziare il Comune per la collaborazione e il supporto che continua a dare, esprimendo inoltre un sincero ringraziamento a tutti i volontari presenti domenica.

    • Le luci installate nella borgata sono state acquistate grazie all’autotassazione dei volontari dell’associazione, che hanno deciso di contribuire personalmente pur di portare un segno di festa anche a Triscina. Un gesto semplice ma sentito, nato dal desiderio di illuminare il rientro serale dei residenti e rendere l’atmosfera più calda e accogliente.

    Oltre al montaggio delle luminarie, i volontari hanno provveduto a ripulire la villa, rimuovendo i tronchi delle palme secche e sistemando gli spazi per restituire alla comunità un luogo più ordinato e vivibile, nonostante le note difficoltà dovute ai necessari lavori edili. L’associazione ricorda inoltre che c’è sempre bisogno di nuove mani e nuove energie: più volontari significa più iniziative, più cura del territorio e risultati sempre più positivi per tutta la comunità, grazie anche alla collaborazione con altre Associazioni della borgata.

