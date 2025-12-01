  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Partanna, carabinieri arrestano 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-01

Commenti
Immagine articolo: Partanna, carabinieri arrestano 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma nel corso di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito anche di attività informativa condotta sul territorio, eseguivano una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, ad esito della quale, rinvenivano e ponevano sotto sequestro:

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • - 42 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisa in dosi,
    - n. 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

    Dopo l’arresto, all’esito dell’udienza di convalida al 37enne venivano imposti l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Zancana day fino al 7 dicembre 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    I più letti

    Castelvetrano, 65enne cade da scooter elettrico, soccorso e trasportato in ospedale. Indagano i Carabinieri

    Castelvetrano, spacciava cocaina in officina meccanica abusiva, arrestato 47enne castelvetranese

    Cade all'interno di un pozzo profondo 30 metri. 52enne salvato dai Vigili del Fuoco

    Castelvetrano piange la scomparsa di Elio Bianco, stimato geologo e docente di Scienze Naturali

    Partanna, carabinieri arrestano 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti

    Lube store p1 dal 7 ottobre