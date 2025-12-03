  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Diga Delia, buone notizie dal Ministero: sarà aumentato il limite dell'invaso

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-03

Commenti
Immagine articolo: Diga Delia, buone notizie dal Ministero: sarà aumentato il limite dell'invaso

Dopo mesi di polemiche e di dibattiti con l'acqua sversata da tempo in mare è arrivato il via libera dal Ministero delle Infrastrutture che ha autorizzato l’aumento del limite dell'invaso della Diga Trinità di Castelvetrano. Il livello massimo salirà dai 62 attuali ai 64 metri. Un limite che sicuramente permetterà di trattenere molta più acqua evitando gli sversamenti avvenuti, dopo le abbondanti piogge. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il tutto avverrà dopo opere che costeranno 750 mila euro, avviate sotto la supervisione del commissario straordinario Salvo Cocina. L'obiettivo dei lavori è quello di portare la diga ad accumulare fino a 2,5 milioni di metri cubi d’acqua in più.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Zancana day fino al 7 dicembre 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    I più letti

    Selinunte piange la scomparsa di Leila, storica figura dell’imprenditoria nel settore turistico

    "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    Castelvetrano piange la scomparsa di Elio Bianco, stimato geologo e docente di Scienze Naturali

    Partanna, carabinieri arrestano 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti

    Shopping Natalizio, da domenica 7 dicembre partirà il servizio navetta per spostamenti Belicittà-Centro Storico

    Lube store p1 dal 7 ottobre