Diga Delia, buone notizie dal Ministero: sarà aumentato il limite dell'invaso

di: Redazione - del 2025-12-03

Dopo mesi di polemiche e di dibattiti con l'acqua sversata da tempo in mare è arrivato il via libera dal Ministero delle Infrastrutture che ha autorizzato l’aumento del limite dell'invaso della Diga Trinità di Castelvetrano. Il livello massimo salirà dai 62 attuali ai 64 metri. Un limite che sicuramente permetterà di trattenere molta più acqua evitando gli sversamenti avvenuti, dopo le abbondanti piogge.

Il tutto avverrà dopo opere che costeranno 750 mila euro, avviate sotto la supervisione del commissario straordinario Salvo Cocina. L'obiettivo dei lavori è quello di portare la diga ad accumulare fino a 2,5 milioni di metri cubi d’acqua in più.