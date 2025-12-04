  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Campobello, sanzionato Bar per 100 mila. Lavoro nero e sicurezza nel mirino dei Carabinieri

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-04

Commenti
Immagine articolo: Campobello, sanzionato Bar per 100 mila. Lavoro nero e sicurezza nel mirino dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Trapani, nell’ambito di un’attività ispettiva condotta unitamente ai Militari della Stazione Carabinieri di Campobello di Mazara nei confronti di un bar di quel centro abitato, hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro, a seguito delle quali denunciavano il titolare adottando in oltre un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il provvedimento di sospensione è stato adottato in quanto il titolare impiegava nella sua attività, quattro lavoratori in nero e quattro lavoratori assunti in maniera irregolare su un totale di dieci dipendenti, peraltro privi di ogni tutela in materia di salute nei luoghi di lavoro.

    All’esito dell’attività ispettiva, nel corso della quale oltre a violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro veniva riscontrata la presenza di un sistema di un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazioni, sono sta irrorate sanzioni per circa 100 mila euro.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Zancana day fino al 7 dicembre 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    I più letti

    Selinunte piange la scomparsa di Leila, storica figura dell’imprenditoria nel settore turistico

    "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    Castelvetrano piange la scomparsa di Elio Bianco, stimato geologo e docente di Scienze Naturali

    Partanna, carabinieri arrestano 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti

    Shopping Natalizio, da domenica 7 dicembre partirà il servizio navetta per spostamenti Belicittà-Centro Storico

    Lube store p1 dal 7 ottobre