Salemi, interessante incontro tra il Sindaco Scalisi e Manager Unicredit Mancini

di: Mariano Pace - del 2025-12-04

Proficuo ed interessante incontro istituzionale, presso il comune di Salemi, tra il sindaco Vito Scalisi e

Renato Mancini, Area Manager Retail di Unicredit per la provincia di Trapani. L’incontro ha rappresentato un’occasione rilevante per consolidare il rapporto tra l’Istituto Bancario ed il Comune di Salemi per lo sviluppo del territorio coinvolgendo famiglie ed imprese. Renato Mancini ha finito con l’illustrare le più recenti attività di potenziamento della filiale di Salemi e l’intenzione di UniCredit di confermarsi come Banca del Territorio, al fianco delle famiglie e delle imprese in ogni fase della loro vita.

In particolare, l’Istituto Bancario vuole continuare a svolgere un “ruolo attivo nel supporto all’accesso al credito in tutte le forme utili alle esigenze aziendali”. Mentre il sindaco Vito Scalisi ha sottolineato l’importanza di una “Convenzione” ed una collaborazione più stretta con l’istituto bancario per fare beneficiare i propri cittadini e le loro imprese di condizioni maggiormente favorevoli al fine di sviluppare il centro storico e dare sostegno alle esigenze di investimento e di liquidità del tessuto imprenditoriale locale.

L’incontro è stato “salutato” molto positivamente da Mirella Giarratano, Direttore della filiale Unicredit di Salemi. “Desidero esprimere l’enorme soddisfazione - evidenzia il direttore Giarratano - e l’orgoglio con cui accogliamo l’esito di questo importante incontro. La nostra presenza sul territorio non è un semplice servizio, ma una vera e propria missione. L’impegno ribadito con il sindaco Scalisi non fa che rafforzare la nostra identità di Banca del Territorio, pronta a sostenere con entusiasmo e dedizione le famiglie e, in particolare, l’imprenditoria locale e lo sviluppo del nostro splendido centro storico. Unicredit c’è, e c’è con una squadra forte, motivata e competente. Siamo pronti - conclude il direttore Mirella Giarratano - a mettere a disposizione la nostra consulenza distintiva e tutti gli strumenti necessari per accompagnare i nostri clienti verso il futuro. Avanti insieme per la crescita di Salemi”.

Nella foto, da sinistra: Renato Mancini e Vito Scalisi