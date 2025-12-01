  • A3 Conad
Selinunte piange la scomparsa di Leila, storica figura dell’imprenditoria nel settore turistico

del 2025-12-01

È venuta  a mancare Leila, figura storica dell’imprenditoria nel settore turistico a Marinella di Selinunte. è venuta a mancare.si   Aveva 73 anni ed  è venuta a mancare improvvisamente.

    • Assieme alla sorella Ossia sono state due icone di Marinella di Selinunte. Leila è arrivata insieme ad Essia nel 1969 tramite lo zio Gasperino Centonze, avendo la fabbrica, dove il padre, venuto da Tunisi, lavorava. Successivamente si spostarono A Selinunte al Lido Azzurro da nonno Nitto dove, a parte una parentesi palermitana di Leila, lavoreranno per il resto della loro vita. Leila aveva un carattere apparentemente burbero ma che nascondeva una grande ironia e simpatia ed una grande attenzione per tutte le persone a cui voleva bene e che le volevano bene. 

