Spacciava ai domiciliari, arrestato 44enne trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-02

Commenti
Immagine articolo: Spacciava ai domiciliari, arrestato 44enne trapanese

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 44enne trapanese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 44enne, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, arrestato per lo stesso reato nel dicembre scorso durante lo smantellamento di un bunker della droga sito al rione Cappuccinelli, è stato sorpreso questa volta all’interno della propria abitazione a spacciare nonostante la misura cui era sottoposto. Durante un controllo, volto a constatare la presenza in casa, i militari operanti hanno notato l’atteggiamento nervoso del soggetto che nell’ultimo periodo, in base all’attività informativa condotta dai militari, riceveva visite rapidissime da parte di soggetti la cui dinamica appariva moto sospetta.

    • Dalla perquisizione eseguita, i sospetti dei Carabinieri si sono rivelati fondati in quanto all’interno di un vaso, sotto una grossa pianta, era ben occultata della cocaina per un peso di quasi 17 grammi, oltre a 4000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita. Dopo la compilazione degli atti di rito e l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

