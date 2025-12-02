Partanna, bilancio lusinghiero dell’evento “Mese della Prevenzione” organizzato dal Rotary Club

di: Mariano Pace - del 2025-12-02

Bilancio estremamente positivo e lusinghiero per l’iniziativa: ”Mese della Prevenzione”, organizzata dal Rotary Club Partanna. Un’iniziativa che ha registrato una notevole adesione da parte di cittadini non solo di Partanna ma anche di altri paesi del Belice. All’insegna del motto: ”Uniti per fare del bene”, infatti, allo scorso 8 novembre a sabato 29 novembre 2025 si sono effettuate, a Partanna, oltre 250 visite specialistiche gratuite, con un totale di 63 ore di attività. Una campagna di “screening” eseguita con estrema competenza e professionalità da tutti i medici specialisti coinvolti, ogni fine settimana, nell’importante progetto. Particolarmente articolato il calendario del Mese della Prevenzione.

Sono stati eseguiti dai medici specialisti: screening tiroidei (Giuseppe Piazza), oculistici (Andrea Viviano), odontoiatrici (Dario Nocera e Adriano Parisi Asaro), nutrizionali (Davide Traina), metabolici (Maria Chiara Sinacori e Pierfrancesco Sinacori), per lacarenza di vitamina D (Giuseppe Rotolo), nefrologici (Federica Vienna), dermatologici (Tiziano Accardo), relativi alla steatosi epatica (Mirko Olivo) e ai disturbi del ritmo cardiaco(Antonino Saladino). Oltre agliscreening per l’osteoporosi (Valentina Malerba), ai colloqui psicodiagnostici (Daniela De Simone e Giusy Trinceri) e alle due giornate dedicate agli animali domestici, condotte da Piergiorgio Molinari.

Momento centrale dell’intero programma si è rivelato l'incontro dedicato alla prevenzione e al benessere senologico, guidato da Debora Castrogiovanni della Clinica La Maddalena di Palermo, seguito da numerose visite senologiche che hanno permesso di affrontare con profondità, sensibilità e competenza un tema di grande rilevanza sociale.

“Siamo profondamente soddisfatti -evidenzia Loredana Gaglio, presidente del Rotary Club Partanna- per il risultato raggiunto, frutto di collaborazione, impegno condiviso e forte senso di responsabilità verso la comunità”.

Secondo i soci del Rotary Club Partanna “l’elevata qualità delle prestazioni offerte, unita alla notevole diversificazione delle discipline mediche coinvolte, ha reso l’iniziativa un punto di riferimento nel territorio per la promozione della salute e della prevenzione. Il grande apprezzamento manifestato dalla cittadinanza conferma la centralità di progetti capaci di unire volontariato, professionalità e spirito di servizio, valori cardine dell’azione rotariana”.

Nella foto un gruppo di soci del Rotary Club Partanna.