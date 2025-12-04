  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, tamponamento di tre auto in via Caduti di Nassiriya

di: Redazione - del 2025-12-04

Commenti
Tamponamento di tre autovetture questo pomeriggio in via Caduti di Nassiryia a Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale. Accorsi anche i sanitari del 118 per fortuna solo leggere ferite per gli occupanti dei tre mezzi. Rallentamenti del traffico veicolare in una delle arterie più transitate specialmente in questo periodo pre-natalizio. Grazie all'operato degli agenti della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine intervenute, la viabilità è stata ripristinata.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

