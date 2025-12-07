Villaggio Betlemme e Mirealandia, domani 8 dicembre aprono i cancelli

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-07

Lunedì 8 dicembre alle ore 16 si aprono i cancelli della 6a edizione del Villaggio di Betlemme allo Zoo Fattoria Rosario Carimi a Castelvetrano, sulla strada provinciale 25. Tante le novità anche quest'anno, dal magico mondo di Mirealandia dove potrete ammirare la casa comune dei Grifon d'Oro di Harry Potter con tanti personaggi che vi faranno rivivere la famosa saga, e non poteva mancare la presenza del rarissimo gufo siberiano (Edwige) che tutti i visitatori potranno ammirare dal vivo.

I visitatori continueranno il loro viaggio attraversando il bosco magico "dove fatine, elfi, ruscelli e un cielo di stelle incanterà grandi e piccini. Anche nel nostro bosco magico non poteva mancare l'unicorno con il nostro piccolo e meraviglioso sbrodolino (pony falabella) che si farà coccolare da tutti i piccoli visitatori e dulcis in fundo del magico mondo di Mirealandia si giungerà alla fabbrica dei dolci di Babbo Natale dove Babbo Natale insieme ai suoi fedelissimi e laboriosi Elfi e grazie alla straordinaria collaborazione della scuola di arti e mestieri TED di Castelvetrano vi faranno assaggiare ogni leccornia possibile ed immaginabile di dolci, dopo la fabbrica dei dolci, i visitatori giungeranno dinanzi una porticina che attraversata catapulterà i visitatori come in una immaginaria macchina del tempo all'interno del suggestivo Villaggio di Betlemme dove arti, mestieri e attrezzi della Betlemme dell'anno zero vi accompagneranno in un percorso di 1 km tra fumi, e location suggestive, dove accompagnati dagli animali dello Zoo Fattoria Rosario Carimi giungerete alla nostra meravigliosa capanna che darà i natali a Gesù bambino".

Infine prima di lasciare questo luogo magico come nella storica Betlemme all'uscita troverete la tenda del censimento del Re Erode dove apporre una propria firma segno indelebile della vostra gradita presenza, il Villaggio di Betlemme e Mirealandia si svolgeranno anche nei seguenti giorni e precisamente giorno 14 , il 21, 26, 28, il 4 e il 6 gennaio giornata conclusiva con la sontuosa carovana dei Re Magi che con cavalli e dromedario giungeranno.

Info e prenotazioni segreteria 3203095896