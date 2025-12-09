  • A3 Conad
Ristorante e Pizzeria "Aziz" riapre a Castelvetrano, info e prenotazioni 0924-1934640

di: Publiredazionale - del 2025-12-09

Commenti
Immagine articolo: Ristorante e Pizzeria "Aziz" riapre a Castelvetrano, info e prenotazioni 0924-1934640

Riapre nella sede di Castelvetrano, in via San Martino 9 il Ristorante e Pizzeria Aziz per la stagione autunno-inverno. La direzione conferma lo stesso format del Ristorante estivo. Gli orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì solo a cena. Venerdì, sabato e domenica pranzo e cena. Lunedì giornata di chiusura.

    • Nel cuore della vibrante scena culinaria italiana, c'è una storia affascinante di determinazione e passione che trasforma il quotidiano atto di cucinare in un viaggio straordinario.

    Il viaggio di Abdellaziz Mazgar, classe ‘64 di origine tunisina, dopo l’audace decisione di lasciare la sua amata terra, inizia il suo percorso lavorativo nel ristorante Il Baffo’s, un ristorante noto per la sua autenticità e tradizione culinaria.

    • Qui, sperimenta per la prima volta i segreti della cucina italiana, e decide di farne un proprio mestiere, affinando le sue abilità dietro i fornelli del Baffo’s. Successivamente si immerge in una nuova avventura culinaria presso il Ristorante La Conchiglia e in questi anni di duro lavoro matura dentro di sé il suo sogno di creare una cucina interamente propria. 

    Dopo che lo stesso ristorante La Conchiglia, diventerà nel 2019 “Il Muraglione da Aziz” la sua prima attività di conduzione famigliare. Un progetto ambizioso, una storia di passione, perseveranza e un sogno durato una vita intera, coronato grazie all’immenso sacrificio e al sostegno della sua calorosa famiglia.

    Abdellaziz Magzar continua il suo percorso culinario condividendo la sua passione con la sua famiglia, che grazie alla loro dedizione e alla loro tenacia diventano  il suo braccio destro, formando un  team dinamico che trasmette non solo l'amore per il cibo, ma anche la forza della famiglia e della determinazione. 

    Da aprile del 2024 nella sede di Marinella di Selinunte, proprio all'ingresso della frazione dinanzi al Tempio di Hera la nuova scommessa apprezzata dai turisti ma anche dai clienti del luogo. Il ristorante, è diventata una piccola oasi di autenticità, dove le radici tunisine di Aziz si fondono splendidamente con l'eleganza della cucina italiana. Un punto di ritrovo per tutti coloro che ne sono rimasti affascinati non solo dai sapori unici ma anche dalla storia avvincente di chi sta dietro ai fornelli. 

    Il Muraglione da Aziz, riapre le sue porte a Castelvetrano in via San Martino n°9, e ancora una volta rappresenta per i suoi più affezionati clienti non solo un luogo dove si gustano prelibatezze, ma un crocevia di culture, un punto d'incontro dove la diversità si celebra attraverso ogni piatto servito.

    Il menu è una rappresentazione vivida di un eclettico mondo culinario, dove la tradizione italiana e l'arte culinaria tunisina si fondono in un connubio delizioso e innovativo. La storia di Abdellaziz  è una testimonianza ispiratrice di come la passione, il sacrificio, il coraggio e il sostegno familiare possano trasformare un sogno in realtà. 

