Campobello, “Il presepe a casa tra passione, famiglia e tanti visitatori ogni anno”. Storia di Michele Lupo

di: Redazione - del 2025-12-15

Quando il presepe è passione, unione familiare e fede, sono solo alcuni degli “ingredienti” che rendono magico il presepe realizzato a Campobello dal quarantunenne Michele Lupo all’interno della sua abitazione inaugurato ieri pomeriggio al pubblico. Ascoltandolo abbiamo avuto modo di comprendere la sua grande passione ed abnegazione che ci mette ogni anno nel realizzare una vera e propria opera d’arte sempre molto apprezzata dai tanti visitatori che occorrono per fare visita al presepe da lui allestito insieme ai genitori.

Quando hai fatto il primo presepe?

"Da piccolino sono sempre stato abituato a crescere con la tradizione del presepe. Una tradizione di famiglia con questa devozione al presepe che nasce nel 2008 con il Premio Monumentale e così si è andato aventi in questi anni".

Quanto impieghi per montarlo e quando inizi?

"Ogni anno il presepe viene smontato totalmente e ricostruito. Su cerca di proporre sempre qualcosa di diverso. Ogni anno il tempo medio per montare questo presepe è di circa due mesi e viene montato esclusivamente da me con l'aiuto dei miei genitori".

Quante persone vengono ogni anno in visita.

"In questi anni grazie al passa parola della gente diciamo che abbiamo una media di 1000 persone l'anno".

Hai mai partecipato a delle competizioni?

"Ho partecipato a diversi concorsi e premiazione regionali in cui mi hanno premiato con onorificenze e premi come titoli di Cavalieri del presepe, maestro in arte presiepale. Oggi partecipo solamente al concorso provinciale AICS di Trapani in cui ogni anno mi omaggiano un’efficienza speciale alla maestosità del Presepe Rurale, l’anno scorso ho avuto il primo storico alla cultura al presepe".

Quando è possibile visitare il tuo presepe?

"Solo per le festività, le domeniche e i giorni festivi di punta".