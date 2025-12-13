Castelvetrano, attesa per il “Concerto di Natale” nella Chiesa di San Francesco di Paola

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-13

La comunità parrocchiale di San Francesco da Paola di Castelvetrano si prepara ad accogliere un evento musicale di grande tradizione. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 11:00, la suggestiva chiesa parrocchiale ospiterà il “Concerto di Natale” del rinomato Coro Monte Venda di Galzignano Terme (Padova). Un incontro tra culture, tradizioni e atmosfere natalizie. È ciò che promette il nuovo tour del Coro Monte Venda, storica formazione padovana che, dopo aver calcato i palcoscenici di mezzo mondo, approda quest’anno in provincia di Trapani con un prestigioso trittico di eventi gratuiti.

Con oltre cinquantasette anni di storia e più di mille concerti all’attivo, il coro nato nel 1968 a Galzignano Terme (Padova) è considerato una vera istituzione del canto popolare alpino. Sotto la guida del Maestro Riccardo Magarotto, il gruppo di voci maschili porterà in Sicilia un repertorio intenso e suggestivo, capace di intrecciare la tradizione veneta con brani religiosi, classici della coralità internazionale e i più amati canti natalizi.

Il concerto di Castelvetrano si annuncia come un momento di intensa emozione e spiritualità: la tradizione del canto alpino incontra la magia del Natale, offrendo al pubblico un viaggio musicale unico. Il Coro Monte Venda, noto per la sua capacità interpretativa, proporrà un repertorio che spazia dai classici canti alpini, intrisi di storia e legame con la montagna, ai brani religiosi, fino ai più amati canti natalizi. La loro esibizione rappresenta un vero ponte culturale tra Nord e Sud Italia, unendo territori diversi attraverso la musica e la tradizione popolare. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di cultura, musica e raccoglimento in un’ambientazione suggestiva.

Ingresso libero

Un’occasione da non perdere per lasciarsi avvolgere dalle voci potenti e suggestive del canto alpino e dall’atmosfera calda del Natale.