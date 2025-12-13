Triscina, grande attesa per la giornata di domani 14 dicembre: inaugurazione della Chiesa ed accensione dell’Albero

di: Redazione - del 2025-12-13

Sarà inaugurata la "nuova" Chiesa di Triscina domani, domenica 14 dicembre alle ore 18. Prevista la presenza del Sindaco di Castelvetrano e del Vescovo Mons. Angelo Giurdanella. Chiesa che si trova nella frazione presso l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina, che grazie all'impegno dell'Amministrazione ed alcune Associazioni, i locali sono stati sistemati e tornati in vita. Sarà presentato anche un presepe realizzato dai bambini della comunità.

Evento inaugurale della Chiesa preceduto sempre nel pomeriggio di domenica, alle ore 17 dall’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in Piazza Giovanni Paolo II ex Villa Quartana. Il tutto reso possibile dalle associazioni “Progetto Triscina”, con il suo vice presidente Ivan Lombardo, la Pro Loco Castelvetrano Triscina, l'associazione culturale “Demetra”, la Pro Loco Selinunte e la Parrocchia Sacra Famiglia.





