  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Partanna, importante e significativo seminario sull’inclusione

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2025-12-13

Commenti
Immagine articolo: Partanna, importante e significativo seminario sull’inclusione

Importante e significativo seminario a Partanna, presso le scuderie del Castello Grifeo, sul tema: “Nuovi orizzonti per l’inclusione”. A moderare i lavori: la psicologa GiuseppinaTrinceri. "I relatori sono stati pezzi - ha evidenziato la dottoressa Trinceri - di un puzzle: professionalità, vita quotidiana di genitori, vissuto personale, esperienza lavorativa, offerti per capire la complessità del tema, ma anche le speranze, gli obiettivi, la “rivoluzioni”, in vista di un autentico riconoscimento dei diritti della Persona con disabilità e le loro famiglie, secondo il modello biopsicosociale in cui la Persona non è la Disabilità ma la sua Unicità che merita una vita di qualità nel rispetto dei propri desideri e talenti".

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’iniziativa è stata inserita tra le manifestazioni del programma natalizio2025 curato dall'amministrazione comunale ed a conclusione dei 2 giorni che ha visto l'UNITALSI sottosezione Mazara del Vallo, protagonista, dopo l'inaugurazione della sede presso il centro diurno "Giuseppe Parlato" dello scorso dicembre. 

    A impegnarsi per la buona riuscita dell’evento (inteso come momento di crescita necessario alla concretizzazione di un vero atto di civiltà) in primis: ilpresidente UNITALSI Giovanna Maria Ciolino, il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni, l’assessore comunale Paolo LiCausi, Rosa Accardo presidente Alba, Giovanni Quarrato dell' Associazione Dopodinoionlus, Roberto Zarzana del B&B Camagna Country House. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Hanno condiviso le loro intime e sentite testimonianze: Vita Maria Giacalone e Giusy Barraco; Nino De Vile ha portato il suo contributo come padre e docente. L’iniziativa è stata impreziosita dagli interventi tecnici di Giuseppe Inglese, per la scuola e la competenze del docente di sostegno, Basilio Calabrese e Antonio Costanza per Anffas e il Progetto di vita, che hanno motivato domande, ma anche risposte, diritti, progettualità verso un futuro tanto auspicato: “una vita di qualità per tutti”.

    Sono intervenute pure le piccole-grandi Jiuliana Morsello e Rosetta Accardo che con la loro voce senza filtri, senza leggi né normativa, hanno parlato con il cuore. Applauditissima la partecipazione di Giusy Barraco, campionessa italiana di Danza Paraolimpica e di Vita Maria Giacalone, cantante. ​Altamente professionale l’intervento artistico-musicale del maestro Franco Giacomarro.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Messina Denaro, condannato a 15 anni il medico campobellese Tumbarello

    Lube store p1 dal 7 ottobre