Partanna, importante e significativo seminario sull’inclusione

di: Mariano Pace - del 2025-12-13

Importante e significativo seminario a Partanna, presso le scuderie del Castello Grifeo, sul tema: “Nuovi orizzonti per l’inclusione”. A moderare i lavori: la psicologa GiuseppinaTrinceri. "I relatori sono stati pezzi - ha evidenziato la dottoressa Trinceri - di un puzzle: professionalità, vita quotidiana di genitori, vissuto personale, esperienza lavorativa, offerti per capire la complessità del tema, ma anche le speranze, gli obiettivi, la “rivoluzioni”, in vista di un autentico riconoscimento dei diritti della Persona con disabilità e le loro famiglie, secondo il modello biopsicosociale in cui la Persona non è la Disabilità ma la sua Unicità che merita una vita di qualità nel rispetto dei propri desideri e talenti".

L’iniziativa è stata inserita tra le manifestazioni del programma natalizio2025 curato dall'amministrazione comunale ed a conclusione dei 2 giorni che ha visto l'UNITALSI sottosezione Mazara del Vallo, protagonista, dopo l'inaugurazione della sede presso il centro diurno "Giuseppe Parlato" dello scorso dicembre.

A impegnarsi per la buona riuscita dell’evento (inteso come momento di crescita necessario alla concretizzazione di un vero atto di civiltà) in primis: ilpresidente UNITALSI Giovanna Maria Ciolino, il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni, l’assessore comunale Paolo LiCausi, Rosa Accardo presidente Alba, Giovanni Quarrato dell' Associazione Dopodinoionlus, Roberto Zarzana del B&B Camagna Country House.

Hanno condiviso le loro intime e sentite testimonianze: Vita Maria Giacalone e Giusy Barraco; Nino De Vile ha portato il suo contributo come padre e docente. L’iniziativa è stata impreziosita dagli interventi tecnici di Giuseppe Inglese, per la scuola e la competenze del docente di sostegno, Basilio Calabrese e Antonio Costanza per Anffas e il Progetto di vita, che hanno motivato domande, ma anche risposte, diritti, progettualità verso un futuro tanto auspicato: “una vita di qualità per tutti”.

Sono intervenute pure le piccole-grandi Jiuliana Morsello e Rosetta Accardo che con la loro voce senza filtri, senza leggi né normativa, hanno parlato con il cuore. Applauditissima la partecipazione di Giusy Barraco, campionessa italiana di Danza Paraolimpica e di Vita Maria Giacalone, cantante. ​Altamente professionale l’intervento artistico-musicale del maestro Franco Giacomarro.