Successo di pubblico alla rivista dei Maturandi del Liceo Scientifico “M.Cipolla” di Castelvetrano

2025-12-17

Successo per la rivista dei maturandi del liceo scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano; i ragazzi, seppur alla prima esperienza, hanno con disinvoltura impersonato la scena come attori navigati seguendo alla lettera gli insegnamenti del regista Federico piccione mettendo in scena il musical “legally blonde”un sequel del film una bionda in carriera. I ragazzi hanno riempito all’inverosimile il Teatro Selinus, ricevendo apprezzamenti dal numero pubblico accorso.

Trame suggestive ed emozionanti calate nelle splendide coreografie curate da Sara Conte e l’attenta visione del direttore artistico Giuseppe Dottali. Un’affermazione che gratifica i ragazzi per lo spirito di sacrificio e la voglia di misurarsi in una esperienza sana e formativa, un importante bagaglio “di vita” senza trascurare l’obiettivo dello studiare.

