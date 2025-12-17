  • A3 dottor Gianni catalanotto
Partanna, torna in scena la tradizionale Rivista dei Maturandi del "Dante Alighieri"

di: Redazione - del 2025-12-17

Commenti
Immagine articolo: Partanna, torna in scena la tradizionale Rivista dei Maturandi del "Dante Alighieri"

Torna in scena mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, al mattino per le scolaresche, e alle ore 21 per il pubblico, la tradizionale rivista dei maturandi dell'Istituto "Dante Alighieri" di Partanna. Una festa emozionante perché il musical realizzato dagli studenti torna in scena dopo sette lunghissimi anni di silenzio, in cui il teatro stesso è mancato alla cittadina Belicina. 

    • Per onorare questa ricorrenza, il cui senso non è solo artistico, culturale e teatrale, ma anche di "debutto in società" dei giovani maturandi, il Comitato studentesco ha chiamato alla regia Giacomo Bonagiuso che con una equipe di collaboratori (Ciro Venosa alle coreografie, Manuela Lombardo come Vocal coach e Giovanna Russo come assistente alla regia) ha aiutato gli studenti a mettere in scena uno dei musical più amati della tradizione italiana: Peter Pan con le immortali musiche di Edoardo Bennato. 

    Lo spettacolo rigorosamente cantato dal vivo, vede protagonisti giovani maturandi che, oltre a interpretare tutti i ruoli, ballare e cantare, hanno anche provveduto a creare i costumi e gli elementi di scena, trasformando anche la palestra dell'Itc, ex hub vaccinale, in un teatro pronto ad accogliere la rinascita di una bellissima tradizione. 

    Per informazioni e prevendite ci si può rivolgere a 351 538 0776 oppure 351 119 6065. Il prezzo del biglietto è di Euro 12,00.

