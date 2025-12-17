Santa Ninfa, al via il programma Natale 2025 organizzato dal Comune

di: Mariano Pace - del 2025-12-17

Sono quattordici i giorni interessati alla realizzazione di momenti culturali, religiosi, artistici,

musicali, ricreativi per l’iniziativa: ”Natale a Santa Ninfa 2025”. Dal 14 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 pomeriggi e serate saranno animati da: Mauro Carpi Group, Associazione ASD Valle del Belice e ASD Trekking, Bandidos Band, Coro UCIIM, Orchestra Selinon. E poi ancora: Orchestra di fiati della banda musicale Vincenzo Bellini APS, Noviziato Levante Gruppo Scout Santa Ninfa 1, FM associazione culturale.

Ad organizzare l’intera manifestazione natalizia è il comune di Santa Ninfa, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Il “clou” è previsto il 21 e 30 dicembre 2025, il 4 e il 6 gennaio 2026.

Domenica 21 dicembre il programma prevede, alle ore 17,30 in piazza Libertà, l’arrivo di Babbo Natale, con il bus di Santa Claus che girerà per le vie del paese. Previsti: mercatini, Street Food, Trampolieri, gonfiabili, trucca bambini, animazione e musica. Il tutto con la partecipazione della Pro-Loco, dell’Anspi di Santa Ninfa e degli Scout Santa Ninfa 1.

Alle ore 18,00 scatterà l’inaugurazione del Presepe presso la Casa Comunale, a cura della Pro-Loco di Santa Ninfa. Alle 21,00, presso il centro sociale,Festa degli Auguri, a cura del Centro di aggregazione sociale. Il 30 dicembre, alle ore 20,30 presso il Centro Sociale, è previsto il “Canta bimbo”, a cura della FM associazione culturale.

Invece domenica 4 gennaio 2026, alle ore 17,00, presso la villa comunale, scatterà l’inaugurazione del “Presepe Vivente” con la partecipazione degli zampognari, a cura della Parrocchia Santa Ninfa V. e M. Alle ore 20,00 presso il centro sociale: “Aspettando la Befana”, Burraco a cura della ApS Joker. Mentre il 6 gennaio, alle ore 17,00, è previsto l’arrivo dei Re Magi al Presepe Vivente allestito all’interno della villa comunale.