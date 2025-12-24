Castelvetrano, al via i lavori della rotatoria in via Campobello
di: Redazione - del 2025-12-24
Al via i lavori della rotatoria in via Campobello in prossimità dell'incrocio con due arterie molto trafficate, la ss115 e la sp 81. Transennata l'aiuola e posto il cartello dell'avvio dei lavori.
Il Comune di Castelvetrano aveva avviato, nel giugno 2024 procedura di manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento dei “lavori di riqualificazione di via campobello” dell’importo a base d’asta di € 148.200,52. ().
Nei lavori prevista la messa in opera di una rotatoria all'inizio della via Campobello in prossimità dell'incrocio con due arterie molto trafficate, la ss115 e la sp 81. Rotatoria che da tempo è stata la soluzione caldeggiata da molte amministrazioni precedenti ma che nessuno ha mai realizzato.