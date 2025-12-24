Castelvetrano, al via i lavori della rotatoria in via Campobello

di: Redazione - del 2025-12-24

Al via i lavori della rotatoria in via Campobello in prossimità dell'incrocio con due arterie molto trafficate, la ss115 e la sp 81. Transennata l'aiuola e posto il cartello dell'avvio dei lavori.

Il Comune di Castelvetrano aveva avviato, nel giugno 2024 procedura di manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento dei “lavori di riqualificazione di via campobello” dell’importo a base d’asta di € 148.200,52. ( Ve ne avevamo parlato in un precedente articolo ).

Nei lavori prevista la messa in opera di una rotatoria all'inizio della via Campobello in prossimità dell'incrocio con due arterie molto trafficate, la ss115 e la sp 81. Rotatoria che da tempo è stata la soluzione caldeggiata da molte amministrazioni precedenti ma che nessuno ha mai realizzato.