  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-25

Commenti
Immagine articolo: Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

È morto in carcere, a 50 anni, Rosario Scalia, detenuto nel penitenziario di massima sicurezza di Sulmona e ritenuto dagli inquirenti uno dei fedelissimi del sistema mafioso riconducibile a Matteo Messina Denaro. Il decesso è stato scoperto nella tarda serata di ieri durante i controlli di routine del personale penitenziario.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo i primi accertamenti dei sanitari del 118, intervenuti dopo l’allarme lanciato dagli agenti, la morte sarebbe avvenuta per infarto. Tuttavia la Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso. Scalia, la settimana scorsa, era stato sottoposto a un intervento chirurgico nell’ospedale di Sulmona. L'imprenditore partannese si trovava in carcere per la condanna in concorso nell’omicidio di Salvatore Lombardo, ucciso il 21 maggio 2009 all’interno del Smart Cafè di Partanna. 

    Lo scorso anno all'uomo vennero confiscati beni per 180 mila euro dal Tribunale di Trapani – Misure di prevenzione. Beni che erano stati posti a sequestro nel 2023. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Castelvetrano, colto da malore in campagna, muore 62enne

    Salemi, auto si schianta contro guardrail e cade dal cavalcavia. A bordo anche un bambino

    Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

    Finanziere libero dal servizio evita tragedia salvando una donna

    Rubati due mezzi a Partanna, arrestato 51enne palermitano

    Lube store p1 dal 7 ottobre