Rubati due mezzi a Partanna, arrestato 51enne palermitano

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-23

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per furto aggravato, un palermitano, classe ’74, risultato presunto autore del furto di alcuni mezzi ai danni di una ditta di Partanna. A seguito di una immediata indagine intrapresa dai militari dell’Arma dopo il sopralluogo di furto, a pochi minuti dall’evento delittuoso, i Carabinieri si sono subito messi sulle tracce dei presunti autori grazie alla visione live delle telecamere autostradali posizionate sulla A29.

    • I tre soggetti (uno sull’auto che li aveva portati a Partanna e gli altri 2 a bordo dei due autocarri rubati) avrebbero imboccato a tutta velocità l’autostrada in direzione Palermo venendo dopo poco rintracciati dai Carabinieri. Alla loro vista i due soggetti a bordo dei mezzi rubati avrebbero arrestato la marcia riuscendo a darsi alla fuga a piedi, mentre il 51enne palermitano è stato tratto in arresto. I due autocarri sono stati riconsegnati all’avente diritto mentre, a seguito dell’udienza di convalida, sono scattati per il 51enne palermitano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono ancora in corso ulteriori
    accertamenti. 

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

