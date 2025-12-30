Successo di presenze al Villaggio di Betlemme e Mirealandia. Prossimi appuntamenti 4 e 6 gennaio

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-30

Il Villaggio di Betlemme e Mirealandia a Castelvetrano ha avuto un grande successo di pubblico nelle date del 26 e 28 dicembre. L'evento, giunto alla sua sesta edizione e alla seconda di Mirealandia, ha attirato un gran numero di visitatori, circa 1700 presenze da ogni parte della Sicilia, che hanno potuto immergersi nell'atmosfera natalizia e scoprire la magia del presepe vivente.

Lo Zoo Fattoria "Rosario Carimi" struttura unica sul territorio che vanta uno dei più grandi parchi animali presenti nella regione Sicilia, con i suoi figuranti nelle varie postazioni che rappresentano gli antichi mestieri, e gli animali di 50 specie diverse che fanno da cornice al Villaggio di Betlemme, ha creato un ambiente unico e suggestivo per la rappresentazione della Natività. I visitatori hanno potuto godere di degustazioni di dolci di ogni tipo realizzati dalla TED scuola di formazione professionale, in un ambiente magico che è Mirealandia, dove maghetti, fatine ed elfi danno vitalità insieme a un tripudio di odori antichi dei dolci preparati dalle nonne, che vengono offerti appena sfornati, il tutto arricchito da colori meravigliosi che rendono l'ambiente incantato.

Continuando lungo il percorso, si prosegue con la degustazione di cibi poveri, come patate bollite, ricotta olive e formaggio e pane nero preparato nel forno del Villaggio. Per chi non ha ancora avuto il piacere di visitarlo le prossime date dell'evento sono: 4 e 6 gennaio 2026. Info sulle pagine social.