  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Successo di presenze al Villaggio di Betlemme e Mirealandia. Prossimi appuntamenti 4 e 6 gennaio

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-30

Commenti
Immagine articolo: Successo di presenze al Villaggio di Betlemme e Mirealandia. Prossimi appuntamenti 4 e 6 gennaio

Il Villaggio di Betlemme e Mirealandia a Castelvetrano ha avuto un grande successo di pubblico nelle date del 26 e 28 dicembre. L'evento, giunto alla sua sesta edizione e alla seconda di Mirealandia, ha attirato un gran numero di visitatori, circa 1700 presenze da ogni parte della Sicilia, che hanno potuto immergersi nell'atmosfera natalizia e scoprire la magia del presepe vivente.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Lo Zoo Fattoria "Rosario Carimi" struttura unica sul territorio che vanta uno dei più grandi parchi animali presenti nella regione Sicilia, con i suoi figuranti nelle varie postazioni che rappresentano gli antichi mestieri, e gli animali di 50 specie diverse che fanno da cornice al Villaggio di Betlemme, ha creato un ambiente unico e suggestivo per la rappresentazione della Natività. I visitatori hanno potuto godere di degustazioni di dolci di ogni tipo realizzati dalla TED scuola di formazione professionale, in un ambiente magico che è Mirealandia, dove maghetti, fatine ed elfi danno vitalità insieme a un tripudio di odori antichi dei dolci preparati  dalle nonne, che vengono offerti appena sfornati, il tutto arricchito da  colori meravigliosi che rendono l'ambiente incantato.

    Continuando lungo il percorso, si prosegue con la  degustazione di cibi poveri, come patate bollite, ricotta olive e formaggio e pane nero preparato nel forno del Villaggio. Per chi non ha ancora avuto il piacere di visitarlo le prossime date dell'evento sono: 4 e 6 gennaio 2026. Info sulle pagine social.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

    Gibellina, scontro fra due auto, due feriti trasportati all'Ospedale di Castelvetrano

    Aggredito in aereo, per una coppia siciliana niente viaggio a New York per Capodanno

    Castelvetrano, scontro tra auto e bicicletta. Uomo sbalzato a terra finisce in Ospedale

    Addio a Natala, la “nonnina” centenaria castelvetranese. L’affetto dei nipoti: “Il tuo amore la nostra casa”

    Lube store p1 dal 7 ottobre