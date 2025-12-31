Castelvetrano, al via i lavori della tanto attesa rotatoria tra le vie Campobello e Chinnici

di: Elio Indelicato - del 2025-12-31

Finalmente dopo decenni anche di promesse, all’inizio dell’anno nuovo partiranno i lavori della nuova rotatoria all’incrocio tra la via Casa Santa, via Campobello e la via Rocco Chinnici. Sarà l’impresa Giuseppe D’Alberti di Mazara a realizzarla per un importo di spesa di 172.778,44 euro compreso anche gli oneri di sicurezza.

Nei giorni scorsi è stato aperto il cantiere con apposita segnaletica nell’ attiguo spartitraffico che conduce anche a Triscina. Sicuramente si stanno già studiando, di concerto con la Polizia municipale,

le percorrenze alternative quando inizieranno i lavori e non si esclude che parte del traffico automobilistico possa essere smistato nella parallela via Marsala. Non si contano gli incidenti in quel quadrivio molto pericoloso soprattutto quando fino a poco tempo fa stazionavano a pochi metri i

venditori ambulanti che rallentavano il traffico di molto per i posteggi salvaggi.

Un fenomeno che adesso sembra debellato per l’intervento forte dell’Amministrazione di concerto con

la Polizia municipale che ha per giorni monitorato il tratto di strada dell’inizi della via Campobello.