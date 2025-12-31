  • A3 dottor Gianni catalanotto
Partanna, attesa per il concerto ”Belice Canta il Natale” in Chiesa Madre

di: Mariano Pace - del 2025-12-31

Immagine articolo: Partanna, attesa per il concerto ”Belice Canta il Natale” in Chiesa Madre

Attesa a Partanna per il concerto: ”Belice Canta il Natale” che si terrà venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20 presso la Chiesa Madre. Ad esibirsi sarà il Coro Polifonico Belicanto di Salaparuta. In programma musiche di: De Marzi, Handel, Ortolani, Pietropoli, Caccini. Una raccolta di canti natalizi per celebrare le festività all’insegna della musica e della cultura. Dirigerà il Coro: Antonella Urso, pianista: Leonardo Pavia. Presenterà la serata: Franco Giacomarro.

    • “Ringrazio il comune di Partanna -sottolinea Nicola Di Liberto, Presidente dell’Associazione Coro Polifonico Belìce Canto- per aver creduto nel valore dell’iniziativa, colmando una mancanza di attenzione che, purtroppo, non ha consentito l’inserimento del coro nel programma natalizio del Comune di Salaparuta, dove la formazione musicale è nata e ha la propria sede. Invitiamo-conclude il presidente Di Liberto- con vera letizia tutti i nostri concittadini a partecipare e ad ascoltare il concerto presso la Chiesa Madre di Partanna”.

     

