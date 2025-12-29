Gibellina, scontro fra due auto, due feriti trasportati all'Ospedale di Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-12-29

Grave incidente stradale ieri sera intorno alle19 sulla SS Gibellina-Salemi. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Salemi, si sono scontrate violentemente una Bmw condotta da M.G di 35 anni di Santa Ninfa che procedeva in direzione Salemi ed una Alfa Romeo 159 condotta da G.G di 23 anni di Santa Margherita Belice. La velocità non moderata potrebbe essere stata una delle cause del sinistro.

I due conducenti sono stati trasportati all'Ospedale di Castelvetrano: a M.G. è stata asportata la milza, frattura del polso per il giovane di Santa Margherita. Sul posto i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 di Salemi e gli agenti della PM. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro.