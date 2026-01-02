  • A3 Conad
Questore di Trapani vieta i funerali in forma pubblica del partannese Rosario Scalia

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-02

E’ deceduto nel carcere di Sulmona, il 24 dicembre scorso, Rosario Scalia, classe 1975, originario di Partanna, ritenuto vicino alla consorteria mafiosa cosa nostra operante in provincia di Trapani e condannato, nell’anno 2019, alla pena di vent’anni di reclusione per omicidio commesso al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminale.

    • Il Questore di Trapani ha disposto specifico divieto di svolgimento delle esequie in forma pubblica in virtù del quale è vietata ogni commemorazione od altra funzione religiosa che si svolga al di fuori del cimitero di Partanna ove la salma dell’uomo, nelle prossime ore, verrà trasferita e tumulata. Tale tipologia di provvedimento ha la finalità di scongiurare che i funerali possano costituire il pretesto per manifestazioni di consenso più o meno esplicito verso l’organizzazione mafiosa.

