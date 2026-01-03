  • A3 dottor Gianni catalanotto
Partanna, importuna clienti di un locale ed aggredisce i carabinieri, arrestato 53enne

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-03

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno arrestato per minaccia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 53enne di Partanna. I militari dell’Arma sono intervenuti presso un locale di quel centro abitato, dove era stato segnalato un uomo, che in evidente stato di alterazione psicofisica importunava gli avventori.

    • Alla vista dei Carabinieri, l’uomo cominciava a inveire contro di loro minacciandoli di morte per poi aggredirli con calci e pugni, ferendo in modo lieve uno dei militari. Una volta riportato alla calma, l’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

