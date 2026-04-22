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Come scegliere gli accessori bagno giusti? Pattumiere e tappetini da bagno per comfort e stile

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di: Publiredazionale - del 2026-04-22

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Immagine articolo: Come scegliere gli accessori bagno giusti? Pattumiere e tappetini da bagno per comfort e stile

Quando si scelgono gli accessori per il bagno, il dettaglio fa la differenza e così l’accessorio. Ci sono alcuni accessori che sono più sottovalutati, ma che sono importanti sia per l'uso quotidiano sia per creare armonia nel bagno. Questi elementi sono le pattumiere e i tappetini del bagno. Vediamo come sceglierli nel concreto, basandoci su materiali testati, su esigenze reali e sulle tendenze attuali. La chiave del tutto è sempre bilanciare comfort, igiene, durata e armonia estetica, facendo in modo che l'acquisto non sia impulsivo e orientato sul singolo accessorio, ma che abbia una visione d'insieme di quello che già c'è in bagno, per andare ad armonizzare i vari elementi.

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    • Scegliere le pattumiere da bagno – igiene e capienza su misura

    Partiamo dall'accessorio pattumiere da bagno. Nello sceglierlo bisogna tenere in conto che deve resistere all'umidità costante senza arrugginirsi o assorbire odori. Il materiale perfetto rimane l'acciaio inox 18/10 perché è igienico e facile da pulire. Resiste agli schizzi d'acqua e si adatta a ogni tipologia di arredamento. Per i bagni piccoli (stanze fino ai 6 metri quadrati), si può optare per una pattumiera di 5-8 litri con il coperchio a pedale, in cui quindi si evita il contatto diretto con le mani. 

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    • In famiglia con i bagni condivisi è meglio la soluzione touchless con il sensore a infrarossi che si apre e chiude automaticamente dopo qualche secondo di inattività. Può servire laddove per la fretta o per l'inesperienza non si vada a chiudere la pattumiera, onde evitare che escano degli sgradevoli odori. Se si vuole un aspetto più naturale, il bambù trattato è un materiale ecologico che resiste all'umidità.

    Tappetini da bagno – assorbimento, sicurezza e design coordinato

    Molto utili sono anche i tappetini da bagno. Uno dei materiali di successo per un tappetino, bello da vedere ma anche comodo da usare, è la microfibra, perché è assorbente. Infatti, ha una capacità di assorbimento elevata e si asciuga in meno di due ore. Se invece si vuole optare per un accessorio di lusso, il tappetino in memory foam con uno spessore di 2-3 cm dà un effetto soft sotto i piedi e va a ridurre lo stress delle articolazioni. 

    La base di questo tappetino deve essere però con delle ventose o con dei punti antiscivolo, onde evitare cadute. Sempre meglio scegliere dei tappetini lavabili in lavatrice a 30-40 gradi con un ciclo delicato. Per quanto riguarda le fantasie, i colori neutri sono adatti per i bagni minimal. I motivi geometrici o un effetto marmo danno un tocco di contemporaneità. Sempre meglio acquistare due tappetini da mettere uno davanti al lavabo e uno fuori dalla doccia e prenderli uguali.

    Il bagno perfetto parte dagli accessori

    In un bagno due sono gli aspetti fondamentali – la funzionalità e l'armonia visiva. Bisognerebbe quindi scegliere i tappetini da bagno della stessa palette cromatica della pattumiera e associarli agli altri accessori già esistenti. 

    Il tutto va a creare una forma di piacevole estetica – se si somma l'attenta scelta delle caratteristiche tecniche, si avrà un tocco in più di comfort che è sempre utile nelle routine quotidiane.

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