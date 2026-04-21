Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione
di: Redazione - del 2026-04-21
Diversi residenti hanno contattato la redazione per segnalare gravi disagi alla viabilità nella zona di via Campobello a Castelvetrano. Al centro delle lamentele, la presenza di un ostacolo sulla carreggiata e il cattivo stato del manto stradale, che rendono particolarmente difficoltose le manovre di accesso ai garage delle abitazioni.
Secondo quanto riferito, la situazione crea quotidiani problemi agli automobilisti, costretti a effettuare manovre complesse e, in alcuni casi, rischiose per evitare l’ostacolo. I cittadini evidenziano come il disagio non riguardi solo la comodità, ma anche la sicurezza della circolazione.
Per questo motivo, i residenti sollecitano un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale, chiedendo il ripristino del manto stradale e la rimozione dell’ingombro al centro della carreggiata, al fine di riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.