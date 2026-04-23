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"Il Tempio di Aziz" ha inaugurato la stagione estiva nella sede di Marinella. Per i clienti ampio parcheggio privato

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di: Publiredazionale - del 2026-04-23

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Immagine articolo: "Il Tempio di Aziz" ha inaugurato la stagione estiva nella sede di Marinella. Per i clienti ampio parcheggio privato

"Il Tempio di Aziz" è aperto dal 21 aprile tutte le sere della settimana, offrendo un'ampia varietà di piatti prelibati e specialità culinarie del ristorante ogni sera, senza eccezioni.

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    • Una fusione di cultura culinaria tunisina con la tipica cucina siciliana. Decenni di esperienza da parte dello chef Aziz che delizia i suoi clienti con le prelibatezze del pesce fresco. Il tipico Cous Cous, i piatti di pesce ma anche le ottime pizze. 

    In aggiunta, il ristorante ha esteso i suoi orari di apertura anche a pranzo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, permettendo così di assaporare le delizie della cucina anche durante il fine settimana.

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    • E tutti in giorni è disponibile prenotare per coloro che desiderano gustare le famose pizze da asporto del Tempio di Aziz. In particolare esclusivamente il sabato è possibile ritirarle entro le ore 20:30. Per garantire il miglior servizio possibile, le prenotazioni possono essere effettuate fino alle ore 21:00. Dopo tale orario, verrà stilata una lista di attesa. Il locale è dotato di un ampio parcheggio privato nei pressi di un supermercato. 

    Si ricorda che il giorno di chiusura è il lunedì e che il Tempio di Aziz seguirà i seguenti orari di apertura e chiusura: Lunedì chiusura. Dal martedì al giovedì apertura dalle 19:30 alle 23:45. Venerdì, sabato e domenica doppio turno: dalle 12:00 alle 14:45 e dalle 19:30 alle 23:45

    Si informa inoltre:
    Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il numero: 
    350/0601970 oppure dalle ore 11 alle 14:30 al numero fisso: 0924/512679

    Il ristorante vi aspetta e vi ringrazia per la continua stima e fiducia che nutrite nei suoi confronti.

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