Branco in azione a Lido Fiori, ferito un 16enne: indagini in corso

di: Redazione - del 2026-04-27

Un sedicenne è stato aggredito sabato sera nella località balneare di Lido Fiori, a Menfi. Il ragazzo ha riportato ferite e contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di un dito con lesione al tendine, oltre a lividi ed escoriazioni diffuse.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato da un articolo dell'inviata del GdS, Francesca Capizzi, all’origine della rissa ci sarebbe stata una banale richiesta di un accendino. Dopo un primo scambio di minacce, il giovane sarebbe stato raggiunto in un vicolo, nei pressi di un locale pubblico, e picchiato da quattro coetanei, tre dei quali minorenni.

I genitori della vittima hanno presentato denuncia ai carabinieri. Sull’episodio indagano i militari delle stazioni di Menfi e Montevago per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.

Stando a quanto emerso, alcune persone avrebbero assistito all’aggressione senza intervenire. Il ragazzo, secondo quanto riferito, conoscerebbe gli aggressori, con i quali non avrebbe però rapporti di amicizia. I presunti responsabili sarebbero giovani provenienti da Montevago, tra cui un maggiorenne.