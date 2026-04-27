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Scoperto laboratorio di droga nel Palermitano, due arresti

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-27

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Immagine articolo: Scoperto laboratorio di droga nel Palermitano, due arresti

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Palermo ha scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione e il confezionamento di droga a Grisì, nel Palermitano. Due persone sono state arrestate.

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    • L’operazione è scattata dopo un controllo su strada nel capoluogo, dove i militari hanno fermato due palermitani trovati in possesso di circa 500 grammi di sostanze sintetiche tra cui ketamina e metanfetamine. Le successive perquisizioni hanno portato all’individuazione di un opificio domestico attrezzato per la trasformazione e il confezionamento di stupefacenti.

    Sequestrati oltre 50 chilogrammi tra marijuana, derivati della cannabis, droghe sintetiche ed edibles, oltre a 143 sigarette elettroniche contenenti liquidi ai cannabinoidi, 819 spinelli già confezionati e 7.500 euro in contanti. Rinvenuti anche strumenti per il confezionamento e appunti contabili.

    Secondo gli investigatori, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 170 mila euro. Un indagato è stato condotto in carcere, l’altro posto ai domiciliari. Indagini coordinate dalla Procura di Palermo.

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