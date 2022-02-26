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Porto di Marinella, l'amministrazione comunale avvia indagine di mercato

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di: Redazione - del 2026-04-27

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Immagine articolo: Porto di Marinella, l'amministrazione comunale avvia indagine di mercato

Il Comune di Castelvetrano ha avviato un’indagine esplorativa di mercato per individuare operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di ingegneria legati al progetto del porto turistico di Marinella di Selinunte. L’iniziativa riguarda l’aggiornamento tecnico, amministrativo ed economico del progetto preliminare, già oggetto di Conferenza dei Servizi, e la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per un primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza del porto.

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    • Si tratta di un passaggio propedeutico alla riattivazione di un iter rimasto sospeso, con l’obiettivo di adeguare il progetto alle attuali normative e condizioni ambientali e infrastrutturali. L’avviso, non vincolante, è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, individuando soggetti qualificati per una fase ritenuta strategica. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di rilancio della fascia costiera di Marinella di Selinunte, con ricadute attese sul turismo e sull’economia del territorio.

    Previsti l’aggiornamento tecnico-amministrativo ed economico del progetto preliminare (datato 1997) del porto turistico di Marinella di Selinunte e la redazione della fattibilità per un primo lotto di interventi di messa in sicurezza del bacino.

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