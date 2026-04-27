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Marinella, sospesa l’erogazione dell’acqua per manutenzione nella giornata di domani

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di: Redazione - del 2026-04-27

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Immagine articolo: Marinella, sospesa l’erogazione dell’acqua per manutenzione nella giornata di domani

Nella giornata di domani non sarà garantita l’erogazione dell’acqua nella sola borgata di Marinella di Selinunte. Lo rende noto il Comune, dopo la comunicazione ricevuta da Siciliacque, gestore del servizio idrico, relativa all’esecuzione di interventi di manutenzione sulla rete di distribuzione che comporteranno l’interruzione temporanea del servizio.

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    • La fornitura idrica dovrebbe riprendere regolarmente a partire da mercoledì. L’amministrazione comunale ha espresso scuse per i disagi arrecati alla cittadinanza.

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