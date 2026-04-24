Addio a Franco Lentini, ex Vigile Urbano di Castelvetrano

di: Redazione - del 2026-04-24

E' scomparso all'età di 73 anni, Franco Lentini, persona molto conosciuta a Castelvetrano, per decenni Vigile Urbano in servizio in città. Ha lasciato la vita terrena tra l'affetto dei suoi familiari a seguito di una male che non gli ha lasciato tregua. Da qualche anno era in pensione.

I funerali si svolgeranno, domani 25 aprile 2026, presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano alle ore 11:30.

Ai familiari di Franco Lentini le più sentite condoglianze della Redazione di CastelvetranoNews.it