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Addio a Franco Lentini, ex Vigile Urbano di Castelvetrano

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di: Redazione - del 2026-04-24

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Immagine articolo: Addio a Franco Lentini, ex Vigile Urbano di Castelvetrano

E' scomparso all'età di 73 anni, Franco Lentini, persona molto conosciuta a Castelvetrano, per decenni Vigile Urbano in servizio in città. Ha lasciato la vita terrena tra l'affetto dei suoi familiari a seguito di una male che non gli ha lasciato tregua. Da qualche anno era in pensione.

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    • I funerali si svolgeranno, domani 25 aprile 2026, presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano alle ore 11:30.

    Ai familiari di Franco Lentini le più sentite condoglianze della Redazione di CastelvetranoNews.it

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