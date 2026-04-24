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Incidente sul lavoro a Castelvetrano. Uomo trasportato in Ospedale

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del 2026-04-24

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Immagine articolo: Incidente sul lavoro a Castelvetrano. Uomo trasportato in Ospedale

Incidente per un 41enne di Castelvetrano mentre si trovava a bordo del suo trattore. Sembra che l’uomo, T. A., mentre percorreva un tratto di stradella abbia urtato contro un grosso ramo d’albero che lo ha colpito al volto provocando un forte trauma alla testa.

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    • Immediati i soccorsi. L’uomo è stato trasportato dapprima all’ospedale di Castelvetrano  ed è in programma il trasferimento al Trauna Center di Palermo.

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