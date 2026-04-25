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Furti di motorini davanti alle scuole a Castelvetrano, allarme tra i genitori

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di: Redazione - del 2026-04-25

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Immagine articolo: Furti di motorini davanti alle scuole a Castelvetrano, allarme tra i genitori

(ph. da instagram)

Serie di furti di scooter nelle aree adiacenti ad alcuni istituti superiori di Castelvetrano, dove diversi studenti sono rimasti senza il proprio mezzo al termine delle lezioni. A segnalarlo sono i genitori, che denunciano episodi ripetuti negli ultimi giorni.

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    • Secondo quanto riferito dalle vittime, i ladri entrerebbero in azione durante l’orario scolastico, riuscendo a portare via i motorini parcheggiati senza destare sospetti. Il metodo utilizzato sarebbe quello della rottura del bloccasterzo, effettuata in modo rapido e senza attirare l’attenzione dei passanti.

    I ragazzi, all’uscita da scuola, avrebbero scoperto l’assenza dei propri scooter senza aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti. Le famiglie chiedono un rafforzamento dei controlli da parte delle autorità competenti nelle zone interessate, al fine di prevenire ulteriori episodi e garantire maggiore sicurezza nelle aree frequentate dagli studenti.

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