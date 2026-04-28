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Autocisterna a fuoco sulla A29 nei pressi di Segesta, sul posto la Polizia stradale

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di: Francesca Capizzi - del 2026-04-28

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Immagine articolo: Autocisterna a fuoco sulla A29 nei pressi di Segesta, sul posto la Polizia stradale

Paura questa mattina lungo l’Autostrada A29, in direzione Trapani. Un’autocisterna ha preso fuoco intorno alle 7:30 all’altezza del km 17, nei pressi di Segesta. Secondo le prime informazioni, il conducente è riuscito a mettersi in salvo riportando soltanto lievi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Marsala, insieme al personale di ANAS, con squadre provenienti da Fulgatore e il supporto del presidio di Castelvetrano.

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    • L’incidente ha provocato forti disagi alla circolazione: il traffico risulta rallentato da questa mattina e si registrano lunghe code, con chiusure e deviazioni su strade alternative per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. La situazione è in continuo aggiornamento.

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