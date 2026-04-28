Sostituiva i segnali stradali di notte, denunciato un alcamese

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-28

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani un uomo del posto per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari dell’Arma erano alla ricerca di colui che, senza meglio specificare la motivazione, durante le ore notturne, smontava e rimontava invertendoli segnali stradali dalla segnaletica verticale, con il risultato di ingenerare confusione nei confronti degli utenti della strada che avevano già segnalato l’evento.

Durante un turno notturno l’alcamese veniva sorpreso, tra l’intersezione di viale Europa con piazza Vittime Attentato di Nassirya, intento a sostituire il segnale di STOP con altro segnale, precedentemente smontato in altro incrocio non meglio indicato, raffigurante il “dare precedenza”. Nella circostanza l’uomo veniva trovato in possesso anche di scala e attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio della cartellonistica stradale.