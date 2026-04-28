  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

A.S.D. Imperial Dance di Santa Margherita di Belice conquista 12 titoli regionali

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: il futuro dipende da te) - del 2026-04-28

Commenti
Immagine articolo: A.S.D. Imperial Dance di Santa Margherita di Belice conquista 12 titoli regionali

Al Pala Oreto di Palermo conquistate 12 titoli regionali "coppie" conquistati dalla A.S.D. Imperial Dance. Un recordo per l'associazione belicina. Le coppie composte da: Sara Rose Scirica-Kledi La Manno, Claudia Cinquemani-Vincenzo Barresi, Antonella Sanzone-Domenico Mistretta, Angela Tardi-Lino Riscica, Emanuela Tiddia-Calogero Abruzzo, si sono aggiudicati il primo posto nel liscio unificato e ballo da sala ognuno nelle rispettive categorie.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Primo posto anche per Ambra Piazza nella categoria Solo Standard Under 8 L1, e secondo posto per Giulia Dodaro nella categoria Solo Latin Under 21 L3. Grande soddisfazione per i ballerini ma anche per i maestri Rita La Sala e Antonino Barbera, pluricampioni nazionali ed internazionali di danza sportiva. Prossimo appuntamento al campionato italiano che si svolgerà a Napoli  4 e 5 luglio 2026

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    I più letti

    Addio a Franco Lentini, ex Vigile Urbano di Castelvetrano

    Incidente sul lavoro a Castelvetrano. Uomo trasportato in Ospedale

    Mal di testa dopo rissa, in ospedale scoprono proiettile nel cranio

    Furti di motorini davanti alle scuole a Castelvetrano, allarme tra i genitori

    Branco in azione a Lido Fiori, ferito un 16enne: indagini in corso

    Giancontieri P1