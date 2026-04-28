A.S.D. Imperial Dance di Santa Margherita di Belice conquista 12 titoli regionali

di: Redazione - (fonte: il futuro dipende da te) - del 2026-04-28

Al Pala Oreto di Palermo conquistate 12 titoli regionali "coppie" conquistati dalla A.S.D. Imperial Dance. Un recordo per l'associazione belicina. Le coppie composte da: Sara Rose Scirica-Kledi La Manno, Claudia Cinquemani-Vincenzo Barresi, Antonella Sanzone-Domenico Mistretta, Angela Tardi-Lino Riscica, Emanuela Tiddia-Calogero Abruzzo, si sono aggiudicati il primo posto nel liscio unificato e ballo da sala ognuno nelle rispettive categorie.

Primo posto anche per Ambra Piazza nella categoria Solo Standard Under 8 L1, e secondo posto per Giulia Dodaro nella categoria Solo Latin Under 21 L3. Grande soddisfazione per i ballerini ma anche per i maestri Rita La Sala e Antonino Barbera, pluricampioni nazionali ed internazionali di danza sportiva. Prossimo appuntamento al campionato italiano che si svolgerà a Napoli 4 e 5 luglio 2026