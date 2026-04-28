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Castelvetrano, cucina ospedale chiusa: Asp paga 22mila euro al mese. Replica della Direzione Amministrativa

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di: Redazione - del 2026-04-28

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Immagine articolo: Castelvetrano, cucina ospedale chiusa: Asp paga 22mila euro al mese. Replica della Direzione Amministrativa

(ph. ma)

Una cucina mai entrata in funzione e un conto che continua a crescere. Accade all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano, dove il centro cottura resta chiuso dal 2022 nonostante l’appalto assegnato alla Innova S.p.A. di Roma per la gestione dei pasti.

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    • Secondo quanto emerso, l’Asp di Trapani non avrebbe mai consegnato le chiavi dei locali alla ditta, costretta così a organizzare il servizio con pasti preparati altrove e trasportati su strada, con costi aggiuntivi. Per evitare un contenzioso milionario, l’Asp ha già riconosciuto circa 488 mila euro per i disagi maturati fino al 2025.

    Da gennaio 2026, inoltre, è scattata una penale mensile di 22 mila euro che l’azienda sanitaria paga finché la cucina non sarà operativa. Una situazione che solleva interrogativi su sprechi, gestione amministrativa e qualità del servizio per i pazienti.

    La Direzione Amministrativa dell'Asp fa sapere alla nostra redazione che i locali della cucina non sono idonei per quell'uso e sono in ristrutturazione. Nelle more comunque la ditta fornisce il servizio di mensa dall'esterno. In ogni caso l'ASP sta predisponendo una gara per i pasti pronti per la ristorazione dei degenti, garantendo la sicurezza alimentare e la gestione delle diete.

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