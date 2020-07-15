Motopesca urtato da nave, scortato a Mazara. Indagini in corso

di: Redazione - del 2026-04-28

Una probabile collisione in mare è al vaglio della Guardia Costiera dopo un incidente avvenuto nella notte nel Canale di Sicilia tra una nave in transito e il motopesca “Nuovo San Pietro”, appartenente alla flotta di Sciacca.

A bordo del peschereccio quattro marittimi, che hanno lanciato l’allarme. Il natante è stato raggiunto da una motovedetta della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e successivamente scortato fino allo scalo, dove sono in corso accertamenti sui danni riportati. Nessun ferito tra i componenti dell’equipaggio. Sull’episodio è stata informata la Procura di Marsala. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’unità navale coinvolta.