Cantina abusiva scoperta nell’Agrigentino, sequestrati 8mila litri di vino

di: Redazione - del 2026-04-29

Blitz contro le frodi agroalimentari in provincia di Agrigento. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza, insieme agli ispettori dell’Ufficio ICQRF Sicilia del Ministero dell’Agricoltura, hanno disposto la chiusura di una cantina abusiva all’interno di un’azienda agricola di Palma di Montechiaro. I controlli si sono concentrati su presunte irregolarità legate all’illecito utilizzo di marchi DOP e IGP, all’impiego di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla falsa indicazione della provenienza geografica dei prodotti.

L’azienda è risultata priva delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati alla vendita, oltre che dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa. Per questo motivo i locali sono stati dichiarati non idonei e ne è stata disposta l’immediata chiusura. Nel corso dell’operazione, i finanzieri della Tenenza di Licata e gli ispettori ICQRF hanno inoltre sequestrato oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, risultati privi di tracciabilità e certificazioni di origine. Contestate le violazioni amministrative.