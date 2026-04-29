Lido Fiori, ragazzo pestato dal branco, parla la madre "Mio figlio a terra, loro sono andati a ballare postando foto sui social"

di: Redazione - del 2026-04-29

Un sedicenne è stato aggredito sabato sera nella località balneare di Lido Fiori, a Menfi. Ve ne avevamo parlato in un precedente articolo, riportando quanto pubblicato da Francesca Capizzi per il GdS. Il ragazzo ha riportato ferite e contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di un dito con lesione al tendine, oltre a lividi ed escoriazioni diffuse.

A parlare è la madre della vittima della violenta aggressione al TG4: "Mio figlio è stato aggredito da quattro ragazzi per un accendino, è una vergogna, è stato preso a calci ed a pugni senza pietà e lasciato a terra pieno di lividi. E' stato pestato a sangue senza alcuna pietà. C'era gente che non faceva nulla, guardava solamente. Non riesce a capacitarsi di quello che è successo. Lo hanno lasciato semicosciente e pieno di sangue a terra e, da quello che mi hanno riferito, sono andati a ballare come se niente fosse, pubblicando foto sui social, se avessero avuto un'arma cosa sarebbe successo. Noi chiediamo giustizia".