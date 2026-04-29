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Abbandona rifiuti sulla statale 115, incastrato da fototrappola: denunciato ambulante

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di: Redazione - del 2026-04-29

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Immagine articolo: Abbandona rifiuti sulla statale 115, incastrato da fototrappola: denunciato ambulante

Abbandono illecito di rifiuti lungo la statale 115 Mazara-Campobello, in contrada San Nicola, nei pressi del cavalcavia dell’autostrada A29. Un ambulante è stato denunciato dalla Polizia municipale di Mazara del Vallo dopo essere stato ripreso da una fototrappola mentre scaricava rifiuti sul ciglio della strada.

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    • Le immagini mostrano l’uomo mentre apre il portellone laterale del furgone e deposita a terra scatole di polistirolo e cartone, per poi allontanarsi. Secondo quanto riferito dagli agenti, il soggetto sarebbe stato immortalato più volte mentre abbandonava rifiuti, anche di tipo speciale, nello stesso punto.

    Scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. Oltre alle conseguenze penali, per l’uomo è prevista anche la sospensione della patente di guida. L’area di contrada San Nicola è una delle zone monitorate con sistemi di videosorveglianza nascosti. La Polizia municipale dispone infatti di altre 25 fototrappole dislocate in diversi punti sensibili del territorio comunale, individuati per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

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