Sequestrati 31mila articoli di cancelleria non sicuri dalla GdF
di: Redazione - del 2026-04-29
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Prosegue l’attività di contrasto alla contraffazione e a tutela dei consumatori da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Nel corso di un controllo in un negozio trapanese, i militari del Gruppo di Trapani hanno sequestrato oltre 31mila articoli di cancelleria ritenuti potenzialmente non sicuri.
I prodotti, destinati alla vendita, erano privi delle informazioni obbligatorie in lingua italiana relative a materiali, origine, produttore, istruzioni e modalità d’uso, rendendo impossibile verificarne la sicurezza.