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Sequestrati 31mila articoli di cancelleria non sicuri dalla GdF

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di: Redazione - del 2026-04-29

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Immagine articolo: Sequestrati 31mila articoli di cancelleria non sicuri dalla GdF

Prosegue l’attività di contrasto alla contraffazione e a tutela dei consumatori da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Nel corso di un controllo in un negozio trapanese, i militari del Gruppo di Trapani hanno sequestrato oltre 31mila articoli di cancelleria ritenuti potenzialmente non sicuri.

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